Маск виступить на конференції в москві щодо нейромережі Grok – ЗМІ

Маск виступить спікером на міжнародній конференції зі штучного інтелекту в росії – ЗМІ.

Американський мільярдер Ілон Маск прийме участь у російській конференції з штучного інтелекту, яка запланована цього місяця в москві. Про це повідомляє видання EU Reporter, посилаючись на власні джерела.

Відомо, що Маск виступить в якості спікера на конференції AI Journey 2023, що збере науковців з Індії, Китаю та інших країн. Ймовірно, участь в цьому заході пов'язана з недавнім анонсом його нейромережі Grok від xAI, яка обіцяє стати конкурентом ChatGPT.

Описуючи свій продукт, розробники Grok називають його «штучним інтелектом, створеним за зразком Путівника автостопом по галактиці», призначеним для відповіді на практично будь-які питання та навіть надання порад щодо постановки запитань. Нейромережа володіє дотепністю та має бунтарський струмок, застерігаючи користувачів від використання її у випадку, якщо вони не цінують гумор.

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