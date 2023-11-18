У Ватикані уперше пустили туристів до давньоримського некрополя, відомого як «місто мертвих», фото

Відвідувачі зможуть побачити виставку під назвою «Життя і смерть у Римі Цезарів».

Джерело фото: Gregorio Borgia/AP

Комплекс музеїв Ватикану вперше пустив туристів до давньоримського некрополя «Віа Тріумфаліс», відомого як «місто мертвих».

Видання «EuroNews» пише що, якщо раніше некрополь був доступний лише для окремих груп вчених і спеціалістів, то з 17 листопада він буде відкритий для публіки.

Відвідувачі зможуть зайти туди через нові ворота Святої Рози й побачити виставку під назвою «Життя і смерть у Римі Цезарів».

Джерело фото: Gregorio Borgia/AP

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