Експерти прогнозують найближчими днями виверження ісландського вулкана Фаградальсф'ядль

В Ісландії чекають на виверження вулкана Фаградальсф'ядль.

Джерело фото: RUV/RAGNAR VISAGE

На думку експерта, виверження ісландського вулкана буде «схожим на збовтування банки газованого напою». Водночас вулканолог припустив, що виверження може статися «навіть до того, як ми зможемо це передбачити».

Як пише «Daily Mail», метеорологічне управління Ісландії попередило, що магматичний газ був виявлений у свердловині в Свартсенгі, що свідчить про неминуче виверження вулкана Фаградальсф'ядль найближчими днями.

Маргарет Хартлі, старший викладач кафедри наук про Землю, сказала, що виверження відбудеться, коли відкриється відкрита тріщина, яка прикріплює дамбу магми до поверхні Землі.

Вона розповіла «Live Science»: «Процес трохи схожий на збовтування банки з газованим напоєм — як тільки у верхній частині банки відкривається тріщина, напій витікає з великою кількістю піни».

Прогнозуючи, що виверження точно відбудеться, вона додала: «Я дійсно думаю, що виверження відбудеться, але велике питання в тому, коли це може статися».

Вулканолог Ловіса Мьолл Гудмундсдоттір, яка працює в кімнаті моніторингу, повідомила «Daily Mail», що виверження може статися всього за кілька хвилин.

«У таких ситуаціях все може змінитися дуже швидко», — сказала 29-річна спеціалістка з небезпек, яка отримала ступінь магістра вулканології в Брістольському університеті. «Якщо буде виверження, воно може відбутися ще до того, як ми зможемо це передбачити».

Геофізик Бенедикт Офейгссон сказав, що є явні ознаки того, що величезний магматичний коридор під півостровом Рейк'янес розширюється, і в п'ятницю, 17 листопада, Метеорологічне бюро Ісландії зафіксувало понад 1000 землетрусів.

Місцевість готується до того, що може бути виверженням вулкана. Евакуйовані жителі щодня поверталися до міста Гріндавік, щоб зібрати речі, але у вівторок, 14 листопада, їм довелося втекти після того, як лічильники виявили діоксид сірки.

У четвер, 16 листопада, магматичний газ був виявлений у свердловині в Сварценгі - 2,3 милі на північ від Гріндавіка - що, на думку експертів, є сигналом того, що виверження неминуче.

Джерело відео: dailymail.co.uk

Джерело фото: АР

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