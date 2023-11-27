Потужний шторм приніс льодяне торнадо до Туреччини, відео

На місто Даламан, що в провінції Мугла на південному заході Туреччини, обрушився льодяний торнадо. Також у провінції Ізмір, що на заході країни, зливи спричинили сильну повінь. Про це пише TRT Haber.
У регіоні Мугла під час смерчу випав град розміром з яйце, а потім сніг. Вітер у 150 км/годину повалив дерева, біг-борди, стовпи, залишив без електрики домівки.
Жертв немає, сума збитків оцінюється.
Через шторм та сильний дощ в Ізмірі затопило дороги, квартири і магазини. А Стамбулом, Анкарою і Даламаном пронісся торнадо – зривав дахи, та виривав дерева з корінням.
Нагадаємо, що у Києві зранку 27 листопада триває сильній снігопад, вітер 22 м/с, на дорогах ожеледиця.
Також ми писали про хуртовину на Одещині.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.