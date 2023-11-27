Потужний шторм приніс льодяне торнадо до Туреччини, відео

Через шторм та сильний дощ в Ізмірі затопило дороги, квартири і магазини. А Стамбулом, Анкарою і Даламаном пронісся торнадо – зривав дахи, та виривав дерева з корінням.

Нагадаємо, що у Києві зранку 27 листопада триває сильній снігопад, вітер 22 м/с, на дорогах ожеледиця.

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