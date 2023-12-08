У Туреччині знайшли статую танцюючої музи, якій понад 2 тисячі років, фото

У стародавньому місті Стратонікея, відомому як місто вічного кохання, знайшли статую танцюючої музи.

Джерело фото: arkeonews

Під час розкопок у стародавньому місті Стратонікея, що знаходиться у селі Ескіхісар, район Ятаган провінції Мугла, було знайдено статую «Танцюючі музи», вік якої становить 2175 років. Це єдина оригінальна частина елліністичного періоду, яка була віднайдена під час останніх робіт у цьому археологічному об'єкті, – повідомляє Arkeonews.

За інформацією, наданою Міністерством культури і туризму, статуя є унікальним артефактом з епохи еллінізму і датується римським періодом. Стратонікея, відома як одне з міст Стародавньої Карії, стоїть на площі 7 км і є одним з найбільших мармурових міст у світі. Це єдине місто-держава з двома значущими святилищами, приуроченими до Гекати та Зевса.

Статуя «Танцюючі музи», яка утворена від Зевса та Мнемозини, представляє одну з муз в античній міфології та приписується Філіску, відомому скульптору елліністичного періоду. Хоча існують численні репродукції цього твору з римського періоду у різних частинах Анатолії та Греції, недавно відкрита статуя з Стратонікеї виділяється як єдина автентична робота Філіска з епохи еллінізму.

Філіск, відомий скульптор елліністичного періоду, відомий своїми бронзовими скульптурами, такими як статуї атлетів і богів. Він активно працював у 4 столітті до н.е. і походив з Родосу, який був центром мистецьких інновацій того часу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.