Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати підвищать «мінімальну» зарплату членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн

Для тих членів Вищої ради правосуддя, які наразі вже отримують винагороду у 354 тисячі грн, нічого не зміниться, але для інших народні обранці готують гарні новини.

Господарські суди у 2024 році отримають нових суддів: хто переміг у конкурсі на посади суддів

Багато кандидатів вирішили відмовитися від посад суддів, а усі вакантні посади суддів Господарського суду Запорізької області заповнити не вдалося.

Господарський суд Одеської області відновлює роботу після хакерської атаки – стало відомо, коли відновлять розгляд справ у судових засіданнях

Розгляд справ у судових засіданнях буде розпочато з 15 грудня після закінчення робіт у залах судових засідань.

Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру відокремлюють від Офісу Генпрокурора, — Верховна Рада прийняла закон

Парламент ухвалив в цілому закон, за яким САП як самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора ліквідується Генпрокурором за поданням керівника САП у 3-денний строк з дня отримання такого подання Генпрокурором.

Верховна Рада скасувала правки Лозового, - будуть нові правила обчислення строків досудового розслідування

Верховна Рада ухвалила закон про скасування правок Лозового: зміни передбачають, що нові правила будуть застосовуватися до всіх кримінальних проваджень, досудове розслідування або судовий розгляд яких не завершено до 1 січня 2024 року.

  1. У світі

У Туреччині знайшли статую танцюючої музи, якій понад 2 тисячі років, фото

19:02, 8 грудня 2023
У стародавньому місті Стратонікея, відомому як місто вічного кохання, знайшли статую танцюючої музи.
У Туреччині знайшли статую танцюючої музи, якій понад 2 тисячі років, фото
Джерело фото: arkeonews
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Під час розкопок у стародавньому місті Стратонікея, що знаходиться у селі Ескіхісар, район Ятаган провінції Мугла, було знайдено статую «Танцюючі музи», вік якої становить 2175 років. Це єдина оригінальна частина елліністичного періоду, яка була віднайдена під час останніх робіт у цьому археологічному об'єкті, – повідомляє Arkeonews.

За інформацією, наданою Міністерством культури і туризму, статуя є унікальним артефактом з епохи еллінізму і датується римським періодом. Стратонікея, відома як одне з міст Стародавньої Карії, стоїть на площі 7 км і є одним з найбільших мармурових міст у світі. Це єдине місто-держава з двома значущими святилищами, приуроченими до Гекати та Зевса.

Статуя «Танцюючі музи», яка утворена від Зевса та Мнемозини, представляє одну з муз в античній міфології та приписується Філіску, відомому скульптору елліністичного періоду. Хоча існують численні репродукції цього твору з римського періоду у різних частинах Анатолії та Греції, недавно відкрита статуя з Стратонікеї виділяється як єдина автентична робота Філіска з епохи еллінізму.

Філіск, відомий скульптор елліністичного періоду, відомий своїми бронзовими скульптурами, такими як статуї атлетів і богів. Він активно працював у 4 столітті до н.е. і походив з Родосу, який був центром мистецьких інновацій того часу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео