Вийшов третій трейлер до фільму «Дюна: Частина друга», відео

Кіностудія Warner Bros. випустила третій трейлер другої частини фантастичного блокбастеру Дені Вільньова «Дюна».
Раніше ми писали, що кіностудія оголосила дату премʼєри блокбастеру – вона має відбутися 1 березня 2024 року.
Як ми розповідали, фільм мав вийти 3 листопада 2023 року, але в серпні кіностудія перенесла премʼєру через страйк голлівудських акторів.
У інтерв’ю Empire Вільньов сказав, що сподівається зняти третю частину епіку.
«Якщо мені вдасться зняти трилогію, це буде мрія», — сказав він.
Перший офіційний трейлер до фільму «Дюна: Частина друга» вийшов 2 травня.
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