У Нью-Йорку з'явився 20-метровий фото-мурал із зображенням кладовища цивільних машин в Ірпені

Таким чином митець хоче спонукати людей не забувати про події в Україні.

Скріншот із відео

У Нью-Йорку з'явився майже 20-метровий фото-мурал, на якому зображене кладовище знищених російськими військовими цивільних машин в Ірпені.

Як розповідає видання «Голос Америки», автор проекту, американський фотограф та митець Філіп Бюлер, витратив з власної кишені близько 10 тис. доларів на його реалізацію.

Автор муралу розповів, що йому було важливо не просто пожертвувати кошти, а долучатися конкретною справою і використати свій талант, щоб достукатися до американців.

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