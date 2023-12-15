На руці радника президента Аргентини помітили російське тюремне татуювання, фото

«Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж», — написано на руці Сантьяго Капуто.

фото з відкритих джерел

На руці радника президента Аргентини Сантьяго Капуто помітили тюремне татуювання російською мовою.

Як повідомляє Noticias, у Капуто кілька подібних татуювань. Ідею зробити їх він узяв із книги Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia, яку йому подарував його друг.

«Ще однією особливістю Капуто є те, що його тіло вкрите татуюваннями російською мовою, які він взяв із книги, подарованої йому другом, і які стали відмітками цього періоду на все його життя», — йдеться у повідомленні.

Користувачі соцмережі Х опублікували фотографію Капуто, де добре видно напис російською: «Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж»

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