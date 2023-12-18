У США автомобіль протаранив кортеж Джо Байдена, відео

Невідома машина зіткнулася з автоколоною президента США у штаті Делавер.

Фото: Associated Press

Невідома машина зіткнулася з автоколоною президента США Джо Байдена у штаті Делавер. Президент і перша леді США не постраждали. Про це повідомляє Reuters.

Пізніше стало відомо, що сріблястий седан зіткнувся з припаркованим позашляховиком, що забезпечував охорону кортежу президента, у момент, коли Байден прямував від передвиборчого штабу до свого броньованого автомобіля. Інцидент стався в центрі міста Вілмінгтон.

Після зіткнення седан намагався продовжити рух на перекритому перехресті, проте співробітники служби безпеки швидко оточили його.

Байдена посадили в автомобіль, де вже перебувала його дружина, і швидко доставили їх до їхнього будинку у Вілмінгтоні.

Винуватця ДТП затримали, але його особистість поки не розголошують.

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