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Переміщувати службовців ТЦК не треба, ротація неможлива, а норми, що надають підстави для звільнення інвалідам ІІ групи, треба вилучити, - Мар’яна Безугла опублікувала лист Валерія Залужного стосовно законопроекту про мобілізацію.

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Володимир Зеленський підписав закон, за яким давати в борг людям із залежністю від азартних ігор буде заборонено

Президент Зеленський підписав закон, за яким усі кредитори в країні, перш ніж видати кредит, повинні будуть пересвідчитись, що людина не страждає залежністю від азартних ігор, а родичі ігроманів зможуть звертатись із заявою, аби залежних внесли до «чорного списку».

Перерахунок пенсії судді у відставці: Верховний Суд застосував аналогію під час розгляду справи

Верховний Суд розглянув справу за позовом судді у відставці до про визнання протиправною відмови у видачі позивачу довідки про суддівську винагороду для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, виходячи з розміру суддівської винагороди судді Касаційного цивільного суду.

Верховна Рада призначила членів Рахункової палати – серед них екс-голова АМКУ Ольга Піщанська

Головою Рахункової палати можуть призначити колишню голову АМКУ Ольгу Піщанську.

  1. У світі

У Бразилії шквалистий вітер здув зі стоянки літак масою 38 тонн: відео

16:06, 21 грудня 2023
Стихія зрушила з місця та повернула на кілька метрів Boeing 737-700.
У Бразилії шквалистий вітер здув зі стоянки літак масою 38 тонн: відео
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Днями у Бразилії вирувала негода. Зокрема, над Буенос-Айресом пройшов шторм, швидкість вітру сягала 150 км/год.

У місцевому аеропорту стихія зрушила з місця та повернула на кілька метрів Boeing 737-700.

Шквалистий вітер здув зі стоянки літак масою 38 тонн. Відео публікують в мережі.

Під час руху літак збив крилом трап, крилом зачепивши будівлю аеропорту. Пошкоджено службові машини та візки, ніхто не постраждав, сам літак отримав пошкодження.

 

Відео: AviatorsMaldive

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