Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Лише п’ять суддів, які проходять військову службу, отримують суддівську винагороду – ДСА

Рішення РСУ щодо обов’язкової виплати суддівської винагороди мобілізованим суддям у ДСА поки що вирішили не виконувати та дочекатися рішення Верховного Суду.

Як відбувся конкурс на посади суддів місцевих загальних судів: цікаві особливості, проблеми та хто отримає посади суддів

Вперше в історії судової влади України основна конкуренція між кандидатами на посади суддів розгорнулася не за суди в Києві, Одесі, Дніпрі чи Харкові, а за невеличкі райсуди на Правобережній Україні та в західних областях країни.

Рада адвокатів пояснила, як та коли адвокати мають подати звіт в рамках законодавства про фінмоніторинг до Мінюсту

До 11 січня 2024 року адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, що є суб’єктами фінмоніторингу, повинні заповнити звітні документи та надіслати їх на електронну адресу відповідного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Верховний Суд виснував, чи може адвокат БПД, щодо якого було постановлено ухвалу про заміну через неналежний захист інтересів обвинуваченого, оскаржити вирок суду

Місцевий суд задовольнив клопотання обвинуваченого про заміну захисника і доручив Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги призначити йому іншого захисника

Оформлення у власність приміщення на верхньому поверсі багатоквартирного будинку як нежитлової нерухомості, - ВП ВС переглянула справу після рішення ЄСПЛ

Велика Палата Верховного Суду після рішення ЄСПЛ вдихнула нове життя у справу співвласників багатоквартирного будинку щодо долі приміщення, призначеного для обслуговування комунікацій, на яке хотіли оформити право власності.

  1. У світі

Зірки в космосі скупчилися у вигляді різдвяної ялинки: фото

14:24, 23 грудня 2023
На відстані 2500 світлових років від Землі молоді зірки за допомогою своїх кольорів утворили зображення ялинки.
Зірки в космосі скупчилися у вигляді різдвяної ялинки: фото
Джерело фото: NASA
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

NASA повідомила про нове зображення NGC 2264, відоме як «Різдвяна ялинка» – скупчення молодих зірок, розташоване у Чумацькому Шляху на відстані близько 2500 світлових років від Землі.

Це нове складене зображення підкреслює схожість космічного об'єкта з різдвяною ялинкою за допомогою вибору кольорів та обертання. Зображення включає сині та білі вогні, які блимають у рентгенівському спектрі, засвідчені рентгенівською обсерваторією NASA Chandra. Оптичні дані з телескопа National Science Foundation WIYN на Кітт-Пік показують зелений колір газу у туманності, що відповідає "сосновим голкам" дерева, а інфрачервоні дані від огляду всього неба Two Micron відображають зірки переднього та заднього плану у білий колір. Зображення було повернуто приблизно на 160 градусів за годинниковою стрілкою від звичайного астрономічного положення на північ, щоб створити відчуття верхівки ялинки.

NGC 2264 складається з молодих зірок, які зазнають різноманітні зміни у світінні. Частково це пов'язано з магнітними полями, спалахами та змінами на їхній поверхні. Зображення підкреслює різноманітні процеси, які відбуваються в цьому космічному об'єкті та нагадує, що зміни зірок не є синхронізованими.

Програму Чандра керує NASA Marshall Space Flight Center, а наукові операції контролюються з Смітсонівської астрофізичної обсерваторії в Кембриджі, Массачусетс, і Берлінгтоні, Массачусетс.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Приступа
    Дмитро Приступа
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області