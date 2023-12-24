У Лондоні вкрали роботу вуличного художника Бенксі прямо на очах у перехожих: відео

Двоє чоловіків зірвали дорожній знак з витвором мистецтва Бенксі та втекли з місця злочину.

Джерело фото: ВВС

У Лондоні твір британського вуличного художника Бенксі був викрадений лише за пів години після того, як він його представив. Проте, злочинці, які здійснили крадіжку, були затримані вже наступного дня. Про це повідомляє BBC.

Цей випадок стався із картинною композицією, яку Бенксі розмістив на дорожньому знаку та зображує три дрони. Через своїй соціальній мережі, художник вважав цю роботу своєрідним закликом до припинення конфлікту в Секторі Гази.

Картину разом з дорожнім знаком було викрадено, а відеозаписи, розміщені в мережі, показують, як двоє чоловіків за допомогою плоскогубців зривають знак зі стовпа та тікають з ним на очах у перехожих.

Поліція повідомила про затримання підозрюваних у крадіжці та порушенні громадського порядку внаслідок видалення дорожнього знаку із зображенням роботи вуличного художника Бенксі.

Правоохоронці також зазначили, що розслідування цієї події триває. Місцева влада вже встановила новий дорожній знак, щоб запобігти небезпеці для учасників дорожнього руху, але робота Бенксі, ймовірно, втрачена назавжди.

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