Чоловіки, які виїхали за кордон, утворили величезні черги за новими паспортами: фото і відео

В Європі українці призивного віку стоять в чергах на оформлення документів після новин про зміни у мобілізаційному процесі.

У містах Європи спостерігаються великі черги на оформлення українських документів. Біля спеціалізованих центрів очікують переважно чоловіки. Відповідні фото та відео публікують телеграм-канали.

Зокрема, черги спостерігаються у містах Польщі, Німеччини, Чехії та інших країн ЄС.

Так, десятки людей зібралися під, як стверджується, пунктом оформлення українських документів у Варшаві та Кракові. Подібне явище спостерігається і в Гданську та Вроцлаві. Черги також спостерігаються і в Німеччині, зокрема, у Берліні та Кельні. Чимало охочих оформити українські паспорти помітили і в чеській Празі.

Ймовірно, ажіотаж повʼязаний з законопроектом про мобілізацію, який напередодні до Верховної Ради вніс Кабінет міністрів.

У законопроекті передбачено, що чоловікам призивного віку, які перебувають за кордоном, видача паспортів буде здійснюватися лише після пред’явлення військово-облікових документів.

Це стосується як внутрішніх, так і закордонних паспортів, що визначає нові правила для українських громадян за межами країни.

Важливо відзначити, що ця ініціатива має на меті забезпечити точну та повну військову облікову інформацію владі та зміцнити контроль над громадянами, які перебувають за кордоном.

Черга в Берліні

Черга в Кракові

Черга в Кельні

Черга в Празі

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