В Угорщині Дунай вийшов із берегів та затопив набережну в Будапешті: фото

У столиці Угорщини Будапешті піднімається рівень води у річці Дунай, у результаті чого фіксують підтоплення.
Як пишуть угорські ЗМІ, вода біжить на набережних і біля підніжжя парламенту в Будапешті.
Через повені довелося закрити дороги в кількох округах.
Також повідомляється, що в місті на деяких ділянках не курсує низка трамваїв.
Джерело фото: MTI/Kovács Tamás
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