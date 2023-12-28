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  1. У світі

В Угорщині Дунай вийшов із берегів та затопив набережну в Будапешті: фото

14:30, 28 грудня 2023
У Будапешті Дунай вийшов із берегів.
В Угорщині Дунай вийшов із берегів та затопив набережну в Будапешті: фото
Джерело фото: MTI/Kovács Tamás
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У столиці Угорщини Будапешті піднімається рівень води у річці Дунай, у результаті чого фіксують підтоплення.

Як пишуть угорські ЗМІ, вода біжить на набережних і біля підніжжя парламенту в Будапешті.

Через повені довелося закрити дороги в кількох округах.

Також повідомляється, що в місті на деяких ділянках не курсує низка трамваїв.

Джерело фото: MTI/Kovács Tamás

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