В Угорщині Дунай вийшов із берегів та затопив набережну в Будапешті: фото

У Будапешті Дунай вийшов із берегів.

Джерело фото: MTI/Kovács Tamás

У столиці Угорщини Будапешті піднімається рівень води у річці Дунай, у результаті чого фіксують підтоплення.

Як пишуть угорські ЗМІ, вода біжить на набережних і біля підніжжя парламенту в Будапешті.

Через повені довелося закрити дороги в кількох округах.

Також повідомляється, що в місті на деяких ділянках не курсує низка трамваїв.

Джерело фото: MTI/Kovács Tamás

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