Вперше в історії Євробачення: Кариби візьмуть участь у конкурсі

Країни Карибського басейну приїдуть на пісенний конкурс Євробачення-2024.

Вперше в історії Кариби візьмуть участь у пісенному конкурсі Євробачення-2024. Про це повідомили організатори в Instagram.

«Новий рік! Нові новини! Ми раді підтвердити, що країни Карибського басейну приїдуть на пісенний конкурс Євробачення-2024. Слідкуйте за оновленнями, ми не можемо дочекатися, щоб розповісти вам більше», - йдеться у повідомленні організаторів наймасштабнішого музичного конкурсу.

На Євробаченні-2024 виступлять 37 країн-учасників, а також 5 країн-засновників конкурсу - Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Італія, Франція. Також відразу у фіналі виступить Швеція, як країна-переможець Євробачення-2023.

Україна також візьме участь у конкурсі. 3 лютого 2024 року відбудеться фінал Нацвідбору.

Як відомо, Євробачення-2024 пройде в шведському місті Мальме. Півфінали відбудуться 7 і 9 травня, а гранд-фінал - 11 травня.

Раніше стало відомо імʼя 11 фіналіста Національного відбору на Євробачення-2024.

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