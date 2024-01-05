Фінляндський суд розпочав розгляд справи чоловіка, який намагався ввезти до рф GPS-локатори

В автомобілі підозрюваного було виявлено 31 GPS-локатор та шість ехолотів.

У Фінляндії Повітовий суд Північної Карелії почав розглядати справу чоловіка, який намагався вивезти в росію товари, які підпадають під санкції. Про це повідомив прокурор у справі, пише Yle.

У прокуратурі зазначають, що ці товари могли використовуватись у військових цілях.

У жовтні 2022 року на КПП Ніірала прикордонники виявили в автомобілі підозрюваного 31 GPS-локатор та шість ехолотів.

Загальна вартість захованих у автомобілі пристроїв була оцінена в 15 000 євро.

У прокуратурі додають, що чоловік віз із собою пристрої, які можна знайти у роздрібній продажі. Проте їхнє ввезення в росію заборонене санкціями ЄС, тому що це так звані товари подвійного призначення, які можна використовувати у військових цілях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.