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У Реєстрі судових рішень засекретили ухвали господарських судів про надання АМКУ дозволів на перевірку бізнесу

Набули чинності зміни до закону про доступ до судових рішень щодо засекречення певних категорій ухвал судів.

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Відповідальність за помилкове зазначення платником податків неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів пропонують скасувати

Також пропонується скасувати обмеження для платників мінімального податкового зобов’язання щодо строку для звернення про проведення звірки даних, який наразі становить лише 30 днів з дня вручення ППР.

Члена ВККС Віталія Гацелюка та екс-заступника голови НАЗК Андрія Вишневського допустили до наступного етапу конкурсу на голову НАЗК

Діючий член ВККС Віталій Гацелюк, екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський та екс-державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська проходять далі у конкурсі на очільника НАЗК.

Господарським судам розширено повноваження, — розглядатимуть клопотання АМКУ на проведення обшуків і вилучення документів у бізнесу

Набрав чинності закон, який запроваджує судовий контроль «квазіслідчих» повноважень АМКУ з проведення перевірки суб’єктів господарювання, доступу до приміщень, інших володінь, місць зберігання інформації і на вчинення окремих процесуальних дій у вигляді проведення огляду, опломбовування, накладення арешту на майно, вилучення майна.

  1. У світі

Фінляндський суд розпочав розгляд справи чоловіка, який намагався ввезти до рф GPS-локатори

08:38, 5 січня 2024
В автомобілі підозрюваного було виявлено 31 GPS-локатор та шість ехолотів.
Фінляндський суд розпочав розгляд справи чоловіка, який намагався ввезти до рф GPS-локатори
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У Фінляндії Повітовий суд Північної Карелії почав розглядати справу чоловіка, який намагався вивезти в росію товари, які підпадають під санкції. Про це повідомив прокурор у справі, пише Yle.

У прокуратурі зазначають, що ці товари могли використовуватись у військових цілях.

У жовтні 2022 року на КПП Ніірала прикордонники виявили в автомобілі підозрюваного 31 GPS-локатор та шість ехолотів.

Загальна вартість захованих у автомобілі пристроїв була оцінена в 15 000 євро.

У прокуратурі додають, що чоловік віз із собою пристрої, які можна знайти у роздрібній продажі. Проте їхнє ввезення в росію заборонене санкціями ЄС, тому що це так звані товари подвійного призначення, які можна використовувати у військових цілях.

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