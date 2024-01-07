Новозеландська депутатка виконала традиційний виклик на бій у парламенті: відео

У парламенті Нової Зеландії виконали «танок гака».

21-річна Хана-Раухіті Майпі-Кларк, депутатка парламенту Нової Зеландії, виконала традиційний танець народу маорі прямо у будівлі парламенту. Відео опублікували у мережі.

Її «танок гака» викликав справжній резонанс не лише серед колег, а й інших країн. Вона продемонструвала свою глибоку прихильність до племені маорі.

Таким чином депутатка вирішила засудити позицію уряду, наголосивши на важливості збереження культурної ідентичності корінного народу. Крім того, вона висловила свій глибокий зв'язок із різними питаннями, які обговорюються в парламенті, включаючи тему здоров'я, природних ресурсів, палати маорі та мовні права.

Танок гака – маорійський ритуал, який поєднує співи та своєрідну міміку. У Новій Зеландії ця традиція демонструється на громадських заходах – весіллях, похоронах, зустрічах шанованих гостей.

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