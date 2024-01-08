Німеччину накрили масштабні протести фермерів: відео

У Німеччині стався транспортний колапс через страйки фермерів.

Джерело фото: focus.de

Фермери Німеччини розпочали страйк проти намірів уряду скоротити субсидії на сільськогосподарське дизельне паливо. Асоціація фермерів організувала акцію протесту, яка триватиме з 8 по 15 січня і закінчиться мітингом у Берліні, – повідомляє focus.de.

У різних містах фермери з технікою вирушають у центри міст. У Мюнхені поліція супроводжує 5500 тракторів, які рухаються до центру. Біля Бранденбурзьких воріт у Берліні зібралися 450 тракторів, а інші технічні засоби збираються приєднатися. У багатьох містах перекриті в'їзди в райони, водіїв попереджають про обмеження руху, і деякі діти не змогли потрапити до шкіл.

З 10 січня ситуація з транспортом у Німеччині загостриться. Машиністи профспілки GDL оголосили про тривалий страйк на пасажирському транспорті до 18:00 13 січня. Це значно ускладнить рух потягів по всій країні.

Компанія Deutsche Bahn підготує тимчасовий розклад, який забезпечить обмежену кількість поїздів на міжміських, регіональних та S-Bahn маршрутах під час страйку. Пасажирів закликали відкласти подорожі, заплановані на період страйку, з середи до п'ятниці.

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