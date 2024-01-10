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В Еквадорі – надзвичайний стан, а озброєні люди в масках захопили телестудію: відео

08:24, 10 січня 2024
В Еквадорі озброєні люди увірвалися у студію місцевого телеканалу та захопили у заручники ведучих у прямому ефірі.
В Еквадорі – надзвичайний стан, а озброєні люди в масках захопили телестудію: відео
Джерело фото: eluniverso.com
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В Еквадорі запровадили надзвичайний стан. Озброєні люди в масках захопили телестудію громадського телеканалу TC Television у портовому місті Гуаякіль і взяли в заручники журналістів, погрожуючи усе підірвати. Про це пише «El Universo».

Група чоловіків увірвалався під час трансляції програми новин у вівторок вдень, 9 січня, Еквадор став свідком цього інциденту наживо, так як програма була в ефірі, і було видно момент, коли люди погрожували співробітникам зброєю та гранатами.

Згодом втрутилася поліція.

Як повідомили у «ВВС», з камери в еквадорській тюрмі зник лідер злочинного угрупування, яке, зокрема, підозрюють у вбивстві кандидата в президенти країни. Президент Еквадора Даніель Нобоа оголосив надзвичайний стан на 60 днів, що передбачає, зокрема, тимчасову заборону на публічні зібрання в комендантську годину.

Адольфо Масіяс Вільямар на прізвисько Фіто сидів майже 12 років і при цьому очолював могутнє мафіозне угрупування «Лос Чонерос» («люди з міста Чоне»).

За словами президента Нобоа, режим надзвичайного стану дозволить військовим і поліції взяти під прямий контроль в'язниці країни.

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