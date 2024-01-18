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  1. У світі

У Стамбулі в результаті будівництва метро пішов під землю будинок: відео

14:49, 18 січня 2024
Через загрозу обвалу будинку було проведено евакуацію людей, а через півгодини будівля рухнула.
У Стамбулі в результаті будівництва метро пішов під землю будинок: відео
Джерело фото: CNN Turk
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Під час будівництва метро в рйоні Умраніє евакуювали людей з будівлі через можливий ризик її обвалення. Споруда впала незабаром після завершення повної евакуації, – повідомляє CNN Turk.

Губернаторство Стамбула повідомило, що не було жодних загиблих чи постраждалих, оскільки евакуацію будівлі провели заздалегідь.

Бригади негайно вирушили на місце події для проведення рятувальних робіт.

Внаслідок обвалу вулицю було перекрито для руху, і вжито значних заходів безпеки. Інцидент стався близько 11:20, а через півгодини будівля, яка вже мала серйозні тріщини, не витримала тиску і обвалилася.

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