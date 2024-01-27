У японському McDonald's почали знезаражувати смартфони у вбиральнях, відео

Телефон буде оброблений за допомогою УФ-променів.

У мережі публікують відео з ресторану McDonald's у Японії, де навчилися знезаражувати смартфони. Працює все так: кладете телефон у спеціальний відсік, а коли помиєте та висушите руки, ґаджет уже буде оброблений за допомогою УФ-променів.

Зазначимо, що це актуально на фоні зростання кількості захворювань на COVID-19.

Раніше ми писали, що в Україні з’явився новий субваріант штаму коронавірусу Омікрон – «Дженні».

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