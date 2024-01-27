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У Верховній Раді вирішили зробити зрозумілішими порівняльні таблиці до законопроектів, щоб депутати могли бачити, за що вони голосують

Порівняльні таблиці до другого читання наразі не містять тексту чинних норм закону, тому депутати не завжди наочно бачать, що вони змінюють у законодавстві.

Верховний Суд розглянув справу стосовно будівництва багатофункціонального комплексу на землях рекреаційного призначення на території Пущі-Водиці у Києві

Обмеження щодо здійснення будівництва на землях рекреаційного призначення, - позиція Верховного Суду.

Верховний Суд визначив, чи можна звільнити приватного виконавця від сплати судового збору

За наявності певних умов суд може звільнити від сплати судового збору саме сторону в справі, - позиція Верховного Суду.

Звільнення від відбування покарання ухилянта, навіть якщо у нього вагітна дружина, створює в очах громадян враження безкарності, - позиція Верховного Суду

З урахуванням ситуації, яка наразі склалася в країні, вчинений військовозобов’язаним умисний нетяжкий злочин представляє значну суспільну небезпечність, тому звільнення останнього від відбування призначеного покарання з випробуванням створює в очах громадян негативне враження безладдя та безкарності, - Верховний Суд.

Верховний Суд висловився щодо припинення повноважень обласних рад після введення воєнного стану та утворення військових адміністрацій

Закон «Про правовий режим воєнного стану» у будь-якому випадку не передбачає саме припинення повноважень обласних, районних рад, а лише встановлює, ці повноваження можуть бути тимчасово передані тимчасовим державним органам – військовим адміністраціям, — КАС ВС.

  1. У світі

У японському McDonald's почали знезаражувати смартфони у вбиральнях, відео

18:19, 27 січня 2024
Телефон буде оброблений за допомогою УФ-променів.
У японському McDonald's почали знезаражувати смартфони у вбиральнях, відео
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У мережі публікують відео з ресторану McDonald's у Японії, де навчилися знезаражувати смартфони. Працює все так: кладете телефон у спеціальний відсік, а коли помиєте та висушите руки, ґаджет уже буде оброблений за допомогою УФ-променів.

Зазначимо, що це актуально на фоні зростання кількості захворювань на COVID-19. 

Раніше ми писали, що в Україні з’явився новий субваріант штаму коронавірусу Омікрон – «Дженні».

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