У Парижі екоактивісти облили супом легендарну «Мону Лізу» Леонардо Да Вінчі: фото

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Об’єднана палата ККС ВС поставила крапку у питанні застосування ознаки «в умовах воєнного стану» при призначенні покарання за крадіжку

Народні депутати у березні 2022 року ухвалили закон, за яким навіть за дрібну крадіжку під час воєнного стану суд має призначити особі покарання у виді позбавлення волі щонайменше 5 років, і змін до нього – досі не ініціювали.

Підписання суддею повного тексту вироку електронним підписом не у нарадчій кімнаті не свідчить про порушення її таємниці, — Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що електронний примірник судового рішення виготовляється та підписується не безпосередньо суддею в нарадчій кімнаті.

Об’єднана палата КЦС визначила, до якої юрисдикції відносяться справи про оскарження реєстраційних дій щодо правочину, укладеного на забезпечення основного зобов’язання між юрособами

Спір у цій справі стосувався скасування рішень державного реєстратора про припинення договору іпотеки, укладеного для забезпечення виконання умов кредитного договору, сторонами якого є юридичні особи, тобто стосувався правовідносин, які є похідними від кредитних правовідносин суб’єктів господарювання.

Домашнє насильство, примушування до вступу в статевий зв’язок і до аборту виключать з переліку статей, провадження за якими може відбуватися у формі приватного обвинувачення

Народні депутати пропонують виключити з переліку статей Кримінального кодексу, провадження за якими відбувається у формі приватного обвинувачення, статті про домашнє насильство, примушування до аборту, примушування до шлюбу, зґвалтування без обтяжуючих обставин, сексуальне насильство і примушування до вступу в статевий зв’язок.

Державна реєстрація прав не є підставою набуття права власності, а є лише засвідченням державою вже набутого особою права власності, - Верховний Суд

При дослідженні судом обставин існування в особи права власності, необхідним є перш за все встановлення підстави, на якій особа набула таке право, оскільки сама по собі державна реєстрація прав не є підставою виникнення права власності, підкреслив Верховний Суд.

  1. У світі

У Парижі екоактивісти облили супом легендарну «Мону Лізу» Леонардо Да Вінчі: фото

16:16, 28 січня 2024
«Джоконда» вкотре стала об'єктом для протестної акції.
У Парижі екоактивісти облили супом легендарну «Мону Лізу» Леонардо Да Вінчі: фото
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У Парижі в музеї Лувр дві екоактивістки облили супом картину Леонардо да Вінчі «Джоконда», більш відому як «Мона Ліза». Про це повідомляє Sky News.

На кадрах видно, як дві жінки перетинають кордон безпеки, щоб наблизитися до картини, і обидві обливають її супом.

Таким чином вони хочуть привернути увагу до проблем у сільськогосподарському секторі Франції, заявляючи, що екологічно чисте харчування важливіше за мистецтво.

«Що найголовніше?» — кричали жінки. «Мистецтво, чи право на здорове та екологічно чисте харчування?»

«Наша система землеробства хвора, наші фермери вмирають на роботі», — додали вони.

Зазначається, що сама картина не пошкодилась, адже її захищає скло.

Співробітники музею закрили картину чорними екранами і попросили відвідувачів негайно покинути  кімнату.

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