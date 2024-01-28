У Парижі екоактивісти облили супом легендарну «Мону Лізу» Леонардо Да Вінчі: фото

«Джоконда» вкотре стала об'єктом для протестної акції.

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У Парижі в музеї Лувр дві екоактивістки облили супом картину Леонардо да Вінчі «Джоконда», більш відому як «Мона Ліза». Про це повідомляє Sky News.

На кадрах видно, як дві жінки перетинають кордон безпеки, щоб наблизитися до картини, і обидві обливають її супом.

Таким чином вони хочуть привернути увагу до проблем у сільськогосподарському секторі Франції, заявляючи, що екологічно чисте харчування важливіше за мистецтво.

«Що найголовніше?» — кричали жінки. «Мистецтво, чи право на здорове та екологічно чисте харчування?»

«Наша система землеробства хвора, наші фермери вмирають на роботі», — додали вони.

Зазначається, що сама картина не пошкодилась, адже її захищає скло.

Співробітники музею закрили картину чорними екранами і попросили відвідувачів негайно покинути кімнату.

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