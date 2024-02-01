У Франції кінологи–рятувальники ДСНС проходять навчання з чотирилапими колегами, фото

У рамках етапу навчального курсу відточувались навики роботи на техногенному завалі.

Джерело фото: ДСНС

У Франції тривають навчання кінологів і чотирилапих надзвичайників. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Так зазначили, що у рамках чергового етапу навчального курсу кінологів–рятувальників ДСНС України у Французькій Республіці відточувались навики роботи на техногенному завалі.

Загальна тривалість курсу становить 3 тижні, участь у ньому беруть 6 фахівців Міжрегіонального центру швидкого реагування.

Джерело фото: ДСНС

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