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Законопроект Кабміну про мобілізацію можуть схвалити за основу вже 7 лютого

Верховна Рада проголосувала за прискорення розгляду законопроекту про мобілізацію.

У «справі Всеволода Князєва» залишився лише Всеволод Князєв

Як Вища рада правосуддя відсторонила екс-голову Верховного Суду від здійснення правосуддя на два місяці.

Тиск на медійників таки має ознаки системності, - голова Комітету Ради зі свободи слова закликав Офіс Генпрокурора та СБУ прозвітувати

Голова Комітету Ярослав Юрчишин закликав парламент викликати керівників СБУ, Офісу Генпрокурора та Нацполу на звіт щодо стану справ розслідування атак на журналістів, оскільки тиск на медійників має ознаки системності.

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір

6 лютого о 13:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Законопроект про мобілізацію».

Достатніх доказів для оголошення підозри іншим суддям Верховного Суду у «справі Князєва» встановлено не було – САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розповіли, чому більше не було оголошено підозр у справі екс-голови Верховного Суду.

  1. У світі

У Стамбулі озброєні чоловік та жінка влаштували стрілянину перед будівлею суду: є поранені, відео

12:47, 6 лютого 2024
Обох зловмисників ліквідували.
У Стамбулі озброєні чоловік та жінка влаштували стрілянину перед будівлею суду: є поранені, відео
Фото: odatv4
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У Стамбулі сталася стрілянина перед будівлею суду. П'ятеро людей, зокрема три поліцейські, отримали поранення. Про це пише Reuters.

Двоє стрільців − жінка та чоловік відкрили вогонь на поліцейському контрольно-пропускному пункті перед будівлею суду у районі Чаглаян.

Обох нападників ліквідували.

За даними МВС країни, нападники виявилися членами екстремістської марксистської організації "Революційний фронт звільнення народу" (DHKP-C), яка заборонена у Туреччині і є солідарною із ліворадикальним курдським рухом.

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