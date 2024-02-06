У Стамбулі озброєні чоловік та жінка влаштували стрілянину перед будівлею суду: є поранені, відео

Обох зловмисників ліквідували.

Фото: odatv4

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Стамбулі сталася стрілянина перед будівлею суду. П'ятеро людей, зокрема три поліцейські, отримали поранення. Про це пише Reuters.

Двоє стрільців − жінка та чоловік відкрили вогонь на поліцейському контрольно-пропускному пункті перед будівлею суду у районі Чаглаян.

Обох нападників ліквідували.

За даними МВС країни, нападники виявилися членами екстремістської марксистської організації "Революційний фронт звільнення народу" (DHKP-C), яка заборонена у Туреччині і є солідарною із ліворадикальним курдським рухом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.