Канцлер Німеччини Шольц показав свого «двійника» зі США, фото

Приємно знову побачити мого двійника, — жартівливо підписав Шольц спільне фото з американським сенатором.

Фото: Олаф Шольц/ Х

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до США зустрівся з сенатором від Демократичної партії Крісом Кунсом. Вони зробили спільне селфі та опублікували у Х (Twitter). Зовні політики схожі - від стрижок до посмішок.

"Приємно знову побачити мого двійника", - жартівливо підписав фото Шольц.

Фото, на якому обидва політики стоять поруч та усміхаються, оприлюднив і Кунс.

"Хто з них хто?", - підписав він селфі.

Фото: Senator Chris Coons / X

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