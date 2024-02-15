Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як можна купити земельну ділянку у Шенборні Мукачівського району по 10 тис. грн за сотку під час співбесіди на голову НАЗК розповів прокурор САП Сергій Подгорець

Конкурсна комісія запитала прокурора САП Сергія Подгорця, як йому вдавалося вижити на 5,7 тис. грн на місяць, та як можна було придбати землю у Мукачівському районі в 2022 році за 124 тис. грн.

Вища рада правосуддя позитивно оцінила діяльність ДСА у 2023 році

Вища рада правосуддя та Рада суддів України розійшлися в оцінках діяльності ДСА.

У ВАКС вважають, що протягом 2025-2027 років рівень корупції в Україні вдасться знизити на 40%

За прогнозами ВАКС, відновити довіру громадян до правосуддя вдасться на 53%.

КСУ визнав неконституційними приписи ГПК щодо строків звернення до Верховного Суду із заявою про перегляд судових рішень у зв’язку з рішенням ЄСПЛ

КСУ дійшов висновку, що норми Господарського процесуального кодексу, які унеможливлюють подання заяв про перегляд судового рішення у зв’язку із рішенням ЄСПЛ після спливу 10 років є неконституційними.

«Нові посадові оклади не вирішили проблем із заробітними платами працівників апаратів судів, виникли лише нові питання» — керівник апарату ПАГС Ольга Пасічник

Як в судах після проведення класифікації посад державної служби та затвердження нових посадових окладів змінився розмір заробітної плати та які проблеми в апараті суду виникають прямо зараз.

  1. У світі

У Хорватії під час карнавалу спалили ляльки путіна та Вучича: відео

19:46, 15 лютого 2024
Хорватія та Сербія відреагували на спалювання ляльок.
У Хорватії під час карнавалу спалили ляльки путіна та Вучича: відео
Джерело фото: slobodenpecat.mk
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час карнавальної ходи у Хорватії відбувся нещасний інцидент, коли були спалені ляльки з зображенням президентів Сербії та росії - Александра Вучича та володимира путіна, які були зображені на віслюках. Інформацію про це опублікувала Vijesti.

Цей неприємний епізод стався у населеному пункті Каштел-Старий, що знаходиться поблизу міста Спліт.

Міністр закордонних справ Сербії Івиця Дачич засудив цей інцидент і повідомив, що посольство Хорватії в Белграді отримало ноту протесту відносно цього випадку.

«Спалювання ляльки із зображенням президента Республіки Сербія Александра Вучича є абсолютно неприйнятним актом, який повністю суперечить спільно висловленій прихильності до повної нормалізації відносин і покращення всебічної співпраці між нашими країнами», - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Сербії.

У заяві додано, що цей «скандальний акт поширення ненависті» ніяк не сприяє зміцненню добросусідських відносин, миру та стабільності в регіоні. Інцидент серйозно ушкоджує відносини між двома країнами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Лемак
    Василь Лемак
    суддя Конституційного Суду України
  • Богдан Пошва
    Богдан Пошва
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Інна П’ятничук
    Інна П’ятничук
    голова Святошинського районного суду міста Києва
  • Майя Калантай
    Майя Калантай
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Вадим Скрипченко
    Вадим Скрипченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду