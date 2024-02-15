У Хорватії під час карнавалу спалили ляльки путіна та Вучича: відео

Хорватія та Сербія відреагували на спалювання ляльок.

Джерело фото: slobodenpecat.mk

Під час карнавальної ходи у Хорватії відбувся нещасний інцидент, коли були спалені ляльки з зображенням президентів Сербії та росії - Александра Вучича та володимира путіна, які були зображені на віслюках. Інформацію про це опублікувала Vijesti.

Цей неприємний епізод стався у населеному пункті Каштел-Старий, що знаходиться поблизу міста Спліт.

Міністр закордонних справ Сербії Івиця Дачич засудив цей інцидент і повідомив, що посольство Хорватії в Белграді отримало ноту протесту відносно цього випадку.

«Спалювання ляльки із зображенням президента Республіки Сербія Александра Вучича є абсолютно неприйнятним актом, який повністю суперечить спільно висловленій прихильності до повної нормалізації відносин і покращення всебічної співпраці між нашими країнами», - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Сербії.

У заяві додано, що цей «скандальний акт поширення ненависті» ніяк не сприяє зміцненню добросусідських відносин, миру та стабільності в регіоні. Інцидент серйозно ушкоджує відносини між двома країнами.

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