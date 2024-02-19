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У 2024 році хочуть запровадити механізм заохочення викривачів корупції з числа військовослужбовців.

  1. У світі

Прийняв звук впавшого жолудя за постріл: у США поліцейський розстріляв авто із затриманим, відео

17:57, 19 лютого 2024
Чоловік, який був у машині, дивом залишився живим.
Прийняв звук впавшого жолудя за постріл: у США поліцейський розстріляв авто із затриманим, відео
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В американському місті Форт-Уолтон-Біч, штат Флорида, офіцер поліції прийняв звук впавшого жолудя за постріл і почав стріляти по власній патрульній машині. В той час в авто сидів чоловік у наручниках, передає police1.com.

Інцидент стався 12 листопада 2023 року. Його партнерка також відкрила вогонь по машині після того, як поліцейський крикнув: «Постріли!» і сказав, що в нього стріляли.

Підозрюваний у наручниках, який перебував у машині, не постраждав від жодної з куль.

«Вікна весь час розбивалися, а кулі продовжували летіти біля мене», - написав Джексон 7 лютого у Facebook. «Мені пощастило, що я не потрапив під кулі та не постраждав фізично, але морально зі мною все гаразд. З того моменту я вже не був колишнім, і не думаю, що це почуття колись зміниться».

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