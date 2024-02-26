У 2026 році вийде серіал про Гаррі Поттера – відео

Гаррі Поттер повернеться на малий екран у 2026 році.

Скріншот із відео

Стрімінговий сервіс Max (колишній HBO Max) випустить серіал про Гаррі Поттера у 2026 році. Про це повідомляє видання «Variety» із посиланням на заяву Девіда Заслава, керівника Warner Bros. Discovery.

Очікується, що серіал охопить сім сезонів, адаптуючи кожну книгу з серії бестселерів. Наразі не було оголошено кастингу для серіалу про Гаррі Поттера, але WBTV повідомила, що буде представлено абсолютно новий акторський склад.

Останній фільм про юного чарівника було знято понад 10 років тому.

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