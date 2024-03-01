Нейромережа оживила популярні картини Ван Гога, відео

Штучний інтелект зумів оживити кілька картин Вінсента Ван Гога.

Штучний інтелект з кожним днем продовжує вдосконалюватись. Він може писати наукові тексти, малювати картини і навіть створювати відео.

Користувачі попросили нейромережу оживити популярні картини нідерландського художника Вінсента Ван Гога - що з цього вийшло можна побачити на відео.

ШІ оживив такі картини, як «Морський пейзаж у Сен-Марі», «Зоряна ніч», «Соняшники», «Автопортрет із перев'язаним вухом» та інші.

Вінсент Ван Гог (1853–1890) – одна з найвідоміших постатей в історії мистецтва. Незважаючи на трагічно обірвану кар'єру та відсутність визнання за його життя, його картини зараз вважаються одними з найкрасивіших творів мистецтва, які коли-небудь створені.

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