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Уряд вніс зміни до Типового договору оренди землі

Також доповнено перелік земельних ділянок, що підлягатимуть консервації, земельними ділянками, забрудненими хімічними речовинами внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану, а також земельними ділянками, на яких розташовані військові інженерно-технічні або фортифікаційні споруди.

Кабмін схвалив законопроект щодо надсилання копій судових рішень у справах про корупційні правопорушення

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  1. У світі

Нейромережа оживила популярні картини Ван Гога, відео

20:11, 1 березня 2024
Штучний інтелект зумів оживити кілька картин Вінсента Ван Гога.
Нейромережа оживила популярні картини Ван Гога, відео
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Штучний інтелект з кожним днем продовжує вдосконалюватись. Він може писати наукові тексти, малювати картини і навіть створювати відео.

Користувачі попросили нейромережу оживити популярні картини нідерландського художника Вінсента Ван Гога - що з цього вийшло можна побачити на відео.

ШІ оживив такі картини, як «Морський пейзаж у Сен-Марі», «Зоряна ніч», «Соняшники», «Автопортрет із перев'язаним вухом» та інші.

Вінсент Ван Гог (1853–1890) – одна з найвідоміших постатей в історії мистецтва. Незважаючи на трагічно обірвану кар'єру та відсутність визнання за його життя, його картини зараз вважаються одними з найкрасивіших творів мистецтва, які коли-небудь створені.

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