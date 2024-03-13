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  1. У світі

Японська ракета вибухнула під час першого запуску: відео

21:32, 13 березня 2024
Японська компанія Space One намагалася вивести ракету Kairos на орбіту, коли стався вибух.
Японська ракета вибухнула під час першого запуску: відео
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Японська компанія Space One зазнала невдачі під час першого запуску ракети Kairos, яка вибухнула при спробі вивести супутник на орбіту. Про це повідомляє агентство Reuters.

Під час спроби вивести супутник на орбіту, 18-метрова чотириступінчаста твердопаливна ракета вибухла через кілька секунд після старту. Інцидент призвів до великої хмари диму, пожежі та розсіювання фрагментів ракети та бризків протипожежної води біля стартового майданчика, що було чітко видно на прямих трансляціях місцевих ЗМІ про запуск на краю гористого півострова Кії на заході.

Планувалося, що ракета Kairos буде нести експериментальний урядовий супутник, який міг би тимчасово замінити розвідувальні супутники на орбіті у разі їхньої відмови.

У представників компанії Space One заявили, що політ ракети був "перерваний" після старту, і вони зараз займаються розслідуванням причин інциденту.

Джерело відео: NBC News

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