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Колишній міністр фінансів США Стівен Мнучін збирає групу інвесторів для покупки TikTok

08:14, 15 березня 2024
Двопартійний законопроєкт, що проходить через Конгрес, загрожує подальшому існуванню TikTok в США.
Колишній міністр фінансів США Стівен Мнучін збирає групу інвесторів для покупки TikTok
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Колишній міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що збирає групу інвесторів, щоб спробувати купити TikTok у китайської компанії ByteDance. Про це повідомляє CNBC.

Його заява з'явилася невдовзі після того, як Палата представників ухвалила законопроєкт, який змусить ByteDance продати TikTok, інакше соцмережа буде заборонена в Штатах.

«Я думаю, що закон повинен бути прийнятий, і я думаю, що він повинен бути проданий», - зазначив Мнучін.

«Це чудовий бізнес, і я збираюся зібрати групу, щоб купити TikTok», - додав він.

Зараз законопроєкт направлений до Сенату, де його майбутнє залишається невизначеним, хоча президент Джо Байден заявив, що підпише закон, якщо він потрапить до нього на стіл.

«Це має належати американському бізнесу. Китайці ніколи не дозволять американській компанії володіти чимось подібним у Китаї», - сказав Мнучін.

При цьому видання підкреслює, що залишається незрозумілим, чи дозволить уряд Китаю ByteDance продати TikTok покупцеві зі США.

«TikTok жорстко висловлювався проти законопроекту, зокрема виступаючи перед своєю базою користувачів і за допомогою відео на своїй платформі. Генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу натякнув, що продаж не є можливим. Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь назвав двопартійний закон ознакою «логіки грабіжника» щодо TikTok», - йдеться в матеріалі.

Зазначимо, що у 2022 році президент США Джо Байден підписав закон, спрямований на те, щоб заборонити доступ і використання TikTok федеральним чиновникам, а інші штати ввели подібні державні заборони на додатки TikTok.

Втім, вже у лютому 2024 року під час виборчої кампанії у Байдена з’явився офіційний обліковий запис TikTok. У його акаунті показали, як президента запитують про Супербоул (фінальний матч сезону в американському футболі). Також там містився жарт про теорію «політичної змови» щодо Тейлор Свіфт.

Згодом Джо Байден заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу застосунку.

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