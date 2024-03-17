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В Ісландії вчетверте за три місяці сталося виверження вулкану: фото і відео

10:35, 17 березня 2024
Фонтани розплавленої породи вилітали із довгої тріщини в землі, а лава швидко розтікалася в обидві сторони.
В Ісландії вчетверте за три місяці сталося виверження вулкану: фото і відео
Фото: REUTERS
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У суботу, 16 березня, вулкан в Ісландії вивергся вчетверте з грудня. Він викидав у повітря дим і яскраво-помаранчеву лаву. Про це повідомляє агентство Reuters.

Повідомляється, що фонтани розплавленої породи вилітали із довгої тріщини в землі, а лава швидко розтікалася в обидві сторони.

Тріщина мала довжину близько 2,9 км, приблизно такого ж розміру, як і останнє виверження в лютому, йдеться в заяві метеорологічної служби Ісландії.

Влада тижнями попереджала, що на півострові Рейк'янес на південь від столиці Ісландії Рейк'явіка неминуче виверження. Місце виверження було між Хагафеллом і Стора-Скогфеллом, у тій самій зоні, що й попередні викиди 8 лютого.

«Це, безумовно, було очікуваним. Звичайно, неможливо передбачити точний час виверження. Перші ознаки цього руху до поверхні насправді відбулися приблизно за 15 хвилин до цього», - сказав керівник Північного вулканологічного центру Рікке Педерсен.

Лава, ймовірно, швидко тече на південь до сусіднього рибальського містечка Гріндавік, куди декілька жителів повернулися після попередніх вивержень.

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