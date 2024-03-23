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  1. У світі

Міноборони Британії показало випуск перших українських пілотів, які навчалися на F-16: фото

20:33, 23 березня 2024
10 українських пілотів пройшли базову льотну підготовку у Великій Британії та стануть першою лінією оборони, захищаючи небо України.
Міноборони Британії показало випуск перших українських пілотів, які навчалися на F-16: фото
Джерело фото: Тwitter / Ministry of Defence
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Як повідомлялося раніше, перша десятка українських пілотів успішно завершила базовий курс навчання польотів на винищувачах F-16, що був проведений під керівництвом Королівських повітряних сил Великої Британії. Про це прес-служба Міністерства оборони Великої Британії та Генеральний штаб Збройних Сил України.

«Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом Королівських повітряних сил закінчили навчання», - заявили у британському міністерстві.

Після успішного завершення базового курсу у Великій Британії, українські пілоти продовжать навчання на наступному етапі у Франції.

«10 пілотів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії та колись стануть першою лінією оборони, захищаючи небо України від російських військ», - додали у військовому Генштабі.

Один з українських пілотів, який успішно завершив навчання у Великій Британії, поділився своїми враженнями від програми навчання.

«Курс був складним і цікавим, це зробило мене кращим пілотом. Я вдячний Великій Британії за підтримку України, а також особисто вдячний інструкторам Королівських ВПС за те, що вони підготували мене до майбутнього», - зазначив пілот.

Джерело фото: Тwitter /  Ministry of Defence 

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