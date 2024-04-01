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В Ізраїлі розпочалися масштабні протести — люди вимагають відставки уряду Нетаньяху, відео

09:30, 1 квітня 2024
В Ізраїлі мітингувальники вимагають проведення дострокових виборів.
В Ізраїлі розпочалися масштабні протести — люди вимагають відставки уряду Нетаньяху, відео
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В Ізраїлі розпочалися масові протести проти політики уряду під керівництвом прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, передає DW.

В Тель-Авіві тисячі демонстрантів закликали прем'єра Нетаньягу, а також його уряд піти у відставки й провести дострокові вибори в Ізраїлі, а також вимагали повернути додому всіх заручників, які все ще утримуються в секторі Газа терористами ХАМАС після терористичної атаки на Ізраїль, проведеної 7 жовтня 2023 року.

За даними dpa, після конфліктів учасників акції протесту з поліцейськими було затримано 16 осіб, поліція також застосувала водомети проти протестувальників, які перекрили рух на трасі Аялон.

Подібні акції під гаслом «Поверніть їх додому негайно!» пройшли також в інших містах Ізраїлю, зокрема в Єрусалимі, де демонстранти намагалися прорвати поліцейський кордон біля резиденції Нетаньяху.

У акції в Кейсарії взяв участь колишній керівник ізраїльської військової розвідки генерал Амос Малка, який закликав Нетаньяху піти у відставку.

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