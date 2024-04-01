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Допомога у кредит: Майк Джонсон анонсував нововведення у законопроекті щодо України

12:25, 1 квітня 2024
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що у законопроекті щодо допомоги Україні будуть деякі «нововведення».
Допомога у кредит: Майк Джонсон анонсував нововведення у законопроекті щодо України
Фото: thehill.com
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Пакет з допомогою України включатиме «деякі важливі нововведення», наприклад, можливість надання допомоги у кредит. Про це заявив речник Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, передає The Hill

За його словами, коли справа доходить до додаткового фінансування, «ми працюємо над досягненням консенсусу».

«Ми говорили з усіма членами, особливо зараз, під час роботи в окрузі. Коли ми повернемося після цього періоду роботи, ми будемо просувати продукт, але я думаю, що він буде мати деякі важливі нововведення», - сказав Джонсон

Як приклад, він навів можливість надання кредиту Україні.

У видання додають, що ця ідея набула певної популярності на початку березня як спосіб підтримати Україну таким чином, щоб зменшити занепокоєння республіканців щодо надання більшої допомоги.

Також Джонсон згадав про «закон REPO для українців», який уповноважує президента заарештовувати суверенні активи рф, заморожені в США, і передавати їх Україні для використання проти росії.

Видання зазначає, що ці заяви Джонсон зробив після того, як дав зрозуміти, що має намір проштовхнути закон, який забезпечить фінансування України, але він ще не визначився, як саме це виглядатиме.

Раніше ми писали, що спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання фінансування допомоги Україні. 

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