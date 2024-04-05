Спецтрибунал для путіна може з'явиться вже цього року – єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс

Рейндерс вважає, що створення трибуналу перебуває на останньому етапі.

Джерело фото: Рада Європи

Спецтрибунал для путіна може бути створено уже до кінця 2024 року. На це сподівається єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс, пише «DW». За його словами, на даний момент ведуться дискусії.

«Розглядаються два основні варіанти: міжнародний трибунал на основі багатосторонньої угоди або спрощене рішення – на основі двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи», – розповів єврокомісар.

Крім того, у ЄС було створено нову систему передачі судочинства. Так, якщо в Україні триває кримінальний процес, зокрема щодо злочину агресії, то його можна перенести до такого спецтрибуналу. Рейндерс вважає, що створення трибуналу перебуває на останньому етапі.

«Наступний крок – це питання політичної волі. Зараз лише початок року, а до кінця року це має стати можливим», – підсумував він.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що на конференції «Відновлення справедливості для України» в Гаазі 44 держави у спеціальній декларації підтримали створення спецтрибуналу щодо злочинів росії.

Документ наразі підписали Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Британія і США. Всього у конференції брали участь 57 країн.

Країни висловилися за посилення спільних зусиль для забезпечення належного розслідування російських злочинів, скоєних у війні проти України, та за понесення росією відповідальності за усі порушення міжнародного права.

Також країни підтримують ініціативи щодо використання заморожених активів рф на користь України і привітали пропозицію Нідерландів розмістити у себе компенсаційний механізм.

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