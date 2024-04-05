Злодій надів мішок для сміття, щоб вкрасти посилку вартістю $10: інцидент потрапив на відео

Курйозне пограбування сталося у США.

У Сакраменто, штат Каліфорнія, сталося зухвале пограбування — зловмисник, одягнувши сміттєвий пакет, підкрався до дверей і забрав посилку, в якій були зарядні пристрої для телефону, передає Huffpost.

«Ви бачите, як пакет наближається до моїх дверей. Спочатку я подумав, що вони з мене жартують», — сказав власник будинку Омар Габріель Муньос.

Американець зазначив, що отримав повідомлення про те, що йому доставили посилку із двома зарядними пристроями для телефонів вартістю близько 10 доларів. Коли він повернувся додому, пакета вже не було, тому він вирішив подивитися записи з камер спостереження та побачив відео, на якому знято злодія у сміттєвому пакеті.

Чоловік додав, що спочатку розлютився, але коли ще раз подивився відео, то розсміявся, «бо люди в наш час дуже винахідливі».

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