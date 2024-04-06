У суботу, 6 квітня, у Гаазі поліція затримала десятки активістів, серед яких була шведська екоактивістка Грета Тунберг. Активісти частково перекрили дорогу у нідерландському місті, передає DW.

Тунберг була помічена в автобусі, який поліція використала для вивезення затриманих демонстрантів з місця проведення акції протесту проти субсидій та податкових пільг компаніям, пов'язаним із викопним паливом.

Компанія Extinction Rebellion заявила перед початком демонстрації, що активісти заблокують основне шосе, яке веде до Гааги, але присутність поліції, включаючи поліцейських на конях, спочатку не дозволила активістам вийти на дорогу.

Невелика група людей спромоглася розташуватися на іншій дорозі і була затримана, проігнорувавши наказ поліції піти.