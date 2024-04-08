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У США в літака Boeing під час польоту відпав капот двигуна, відео

10:22, 8 квітня 2024
На борту літака було 135 пасажирів і шість членів екіпажу.
У США в літака Boeing під час польоту відпав капот двигуна, відео
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У США у літака Boeing 737-800 авіакомпанії Southwest Airlines під час польоту відпав капот двигуна. Про це повідомляє Федеральне управління цивільної авіації США.

Зазначається, що літак після майже 30 хвилин польоту був змушений повернутися в міжнародний аеропорт Денверу, бо в нього в польоті злетів капот двигуна і вдарився об закрилок.

Управління оголосило про розслідування.

На борту літака було 135 пасажирів і шість членів екіпажу. Літак встиг піднятися на висоту близько 3 140 метрів, коли кілька пасажирів і бортпровідників почули, як щось гучно вдарило по крилу.

Додається, що літак, який виконував рейс, виготовили у 2015 році. Він є попереднім поколінням Boeing 737 з останньої моделі Max.

Як раніше повідомлялося, Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) видала екстрену директиву про заборону польотів для 171 літака Boeing 737-9 MAX після серйозного інциденту, який стався з авіалайнером авіакомпанії Alaska Airlines цієї моделі 5 січня.

Так, під час польоту літака Boeing 737-9 MAX відлетіла заглушка, призначена для аварійних дверей (mid cabin door plug), що призвело до миттєвої депресуризації салону. На щастя, через утворений отвір ніхто з пасажирів не вибув із салону.

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