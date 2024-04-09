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Як виглядало сонячне затемнення: яскраві відео

09:06, 9 квітня 2024
8 квітня сонячне затемнення спостерігали жителі США, Канади та Мексики.
Як виглядало сонячне затемнення: яскраві відео
Фото: fakty.com.ua
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У понеділок, 8 квітня, відбулось «Велике американське затемнення» – явище повного сонячного затемнення, яке спостерігали жителі США, Канади та Мексики.

Пік затемнення прийшовся на 20:18, а закінчилось воно о 23:52 за київським часом.

Жителі міст, де спостерігалося сонячне затемнення, на своїх сторінках у соцмережах оприлюднили відео явища.

В Україні цього разу не можна було споглядати затемнення. Однак подію транслював онлайн канал NASA в Youtube.

Раніше ми писали, що у Нью-Йорку ув’язнені через суд хочуть отримати право спостерігати за сонячним затемненням.

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