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Королю Британії Чарльзу III вручили перші банкноти з його зображенням: як виглядають купюри, фото

13:19, 10 квітня 2024
Це перший випадок, коли Банк Англії змінив зображення монарха на банкноті.
Королю Британії Чарльзу III вручили перші банкноти з його зображенням: як виглядають купюри, фото
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Банк Англії вручив королю Чарльзу ІІІ перші банкноти з його зображенням. Банкноти номіналом £10 увійдуть в обіг 5 червня. Про це повідомляє Букінгемський палац.

Банкноти Чарльзу III вручили очільник Банку Англії Ендрю Бейлі та головна касирка і виконавча директорка банківського відділу Сара Джон.

Це вперше, коли зображення монарха змінили на банкноті. До цього королева Єлизавета II була єдиним британським монархом, чиє зображення зʼявилося на банкнотах Англії 1960 року.

Раніше повідомлялося, що у Посольстві Великої Британії офіційно спростували новину про смерть короля Чарльза ІІІ.

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