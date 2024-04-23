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У Варшаві чоловіки призовного віку вишикувалися у величезні черги у центрі видачі паспортів: відео

16:42, 23 квітня 2024
Чоловікам не видають вже готові паспорти через «технічні проблеми».
У Варшаві чоловіки призовного віку вишикувалися у величезні черги у центрі видачі паспортів: відео
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У паспортному центрі Варшави утворилися величезні черги після рішення припинити надавати чоловікам консульські послуги. Відео публікують в мережі.

Як зазначається, чоловікам не видають готові документи, оскільки «не працює система». Водночас для дітей і жінок таких обмежень немає.

Як стало відомо раніше, консульство України у Польщі тимчасово припинило прийом документів та надання консульських послуг чоловікам призовного віку, які є громадянами України. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на коментар співробітника консульства.

«Нині призупинений прийом громадян призовного віку. Зараз ми чекаємо вказівки від Міністерства закордонних справ. Зараз просто тимчасово призупинений їхній прийом», — зазначив співробітник.

Він уточнив, що призупинення надання консульських послуг, пов'язане з тим, що наразі розробляються механізми, які будуть діяти згідно із законом про мобілізацію.

Документи не приймають у чоловіків віком від 18 до 60 років.

Відомо, що низка українських консульств призупинила видачу документів для українців призивного віку.  

Як писала «Судово-юридична газета», посольство України у Китайській Народній Республіці 23 квітня підтвердило наявність доручення МЗС України щодо призупинення вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Відповідні дії зупинені до отримання додаткових роз’яснень щодо застосування закону про посилення мобілізації.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба пояснив зупинення консульських послуг.

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