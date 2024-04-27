У трьох штатах США вирують руйнівні торнадо, відео

Вже відомо про постраждалих у штатах Небраска, Айова та Техас через торнадо.

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Потужний торнадо накрив три американські штати: Небраска, Айова та Техас. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що торнадо почалися в п'ятницю і проходять на тлі злив, що посилилися, в центральній частині США. Очікується, що серйозні шторми продовжаться до неділі, але субота може стати найнебезпечнішим днем.

Сильні торнадо можливі від Мічигану до Техасу, у тому числі в Оклахома-Сіті, Канзас-Сіті, Далласі, Мілуокі, Чикаго та Остіні.

Стихія зруйнувала велику кількість будинків, також багато помешкань залишились без електрики.

Вже є перші постраждалі. Рятувальники обшукують зруйновані будинки в пошуках поранених.

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