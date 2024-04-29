У Тбілісі нова хвиля протестів через законопроект про іноагентів, відео

Із сутичками відбувся масовий мітинг проти закону про іноагентів, який збираються ухвалили у другому читанні.

Фото: Зураб Джавахадзе/Телеграм

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У Тбілісі знову відбулися протести через скандальний закон про іноагентів, який нещодавно був ухвалений парламентом Грузії у першому читанні.

Ввечері 28 квітня в Тбілісі розпочався марш до будівлі парламенту. До протесту приєдналися представники опозиції, громадські активісти та звичайні громадяни.

Організатори акції закликали владу скасувати друге читання законопроекту про іноагентів.

Після завершення виступу організаторів і лідерів акції, її учасники попрямували в бік парламенту й оточили будівлю. За порядком стежили кілька сотень поліцейських.

У МВС Грузії заявили, що акція набула насильницького характеру.

«Попри численні заклики правоохоронців, учасники акції неодноразово намагалися прорватися через поліційний кордон. Поліція для наведення порядку застосувала спеціальні засоби, встановлені законом», — цитує BBC МВС Грузії.

Поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників.

Сутичка сталася в той момент, коли учасники акції спробували пройти на сцену, яку підготували до мітингу. На акції затримали до десятка людей.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у США стурбовані намірами грузинського парламенту прийняти закон про іноагентів, а в ЄС чекають від Грузії перевірки доброчесності Вищої ради юстиції.

Грузинський парламент ухвалив в першому читанні закон про іноземний вплив, який асоціюють з російським законодавством.

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