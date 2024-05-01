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В парламенті Грузії відбулася бійка через закон про «іноагентів»: відео

15:43, 1 травня 2024
Депутати не можуть дійти згоди через закон про «іноагентів», глава парламенту вимикав мікрофони опозиційних депутатів.
В парламенті Грузії відбулася бійка через закон про «іноагентів»: відео
Джерело фото: ukrinform
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У парламенті Грузії відбулася чергова сутичка перед розглядом скандального законопроєкту про «іноагентів». Про це повідомляє NewsGeorgia та Tbilisi life в своїх каналах в Telegram.

За інформацією з джерел, у парламенті Грузії було перервано обговорення законопроєкту про іноагентів через масові сутички між депутатами від правлячої партії та опозиції.

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі повторно вимикав мікрофони опозиційних депутатів, що спричинило ще більше напруги в залі.

Крім того, зі засідання були виключені депутатка від партії "LELO" Саломе Самадашвілі та лідерка партії "Право і справедливість" Тако Чарквіані.

Зазначається, що проєкт закону складається всього з 11 статей, однак на вчорашньому засіданні, 30 квітня, вдалося розглянути тільки три з них, що свідчить про значну напруженість у парламентських дебатах.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у США стурбовані намірами грузинського парламенту прийняти закон про іноагентів, а в ЄС чекають від Грузії перевірки доброчесності Вищої ради юстиції.

Грузинський парламент ухвалив в першому читанні закон про іноземний вплив, який асоціюють з російським законодавством.

Джерело відео: NewsGeorgia

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