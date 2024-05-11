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Британії оголосила про передачу Україні найбільшого пакета допомоги: що туди увійде

18:30, 11 травня 2024
Окрім 500 мільйонів фунтів стерлінгів військового фінансування, Британія надає життєво важливе обладнання.
Британії оголосила про передачу Україні найбільшого пакета допомоги: що туди увійде
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У суботу, 11 травня, Велика Британія оголосила про надання найбільшого в історії пакету військової допомоги Україні. Про це повідомляє Міністерство оборони Об'єднаного Королівства.

Окрім 500 мільйонів фунтів стерлінгів військового фінансування, Британія надає життєво важливе обладнання:

  • 4 мільйони боєприпасів;
  • Понад 1600 ракет (тип ракет не вказується);
  • 400 транспортних засобів, включаючи 160 автомобілів Husky.

Як повідомлялося раніше, США терміново продають Україні три установки HIMARS.

Додамо, що Штати підготували пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. У Пентагоні оприлюднили повний список зброї, яка увійшла до нового пакету допомоги.

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