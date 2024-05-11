Британії оголосила про передачу Україні найбільшого пакета допомоги: що туди увійде

Окрім 500 мільйонів фунтів стерлінгів військового фінансування, Британія надає життєво важливе обладнання.

У суботу, 11 травня, Велика Британія оголосила про надання найбільшого в історії пакету військової допомоги Україні. Про це повідомляє Міністерство оборони Об'єднаного Королівства.

Окрім 500 мільйонів фунтів стерлінгів військового фінансування, Британія надає життєво важливе обладнання:

4 мільйони боєприпасів;

Понад 1600 ракет (тип ракет не вказується);

400 транспортних засобів, включаючи 160 автомобілів Husky.

Як повідомлялося раніше, США терміново продають Україні три установки HIMARS.

Додамо, що Штати підготували пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. У Пентагоні оприлюднили повний список зброї, яка увійшла до нового пакету допомоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.