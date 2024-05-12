Василь Ломаченко нокатував австралійця та став чемпіоном світу: відео

Українець виграв бій проти австралійця Джорджа Камбососа за пояс чемпіона IBF.

Джерело фото: twitter.com/trboxing

Український боксер Василь Ломаченко став чемпіоном світу за версією IBF у легкій вазі. Він достроково виграв бій проти австралійця Джорджа Камбососа й відправив його у нокаут. уддя достроково зупинив двобій в 11-му раунді.

Ломаченко вперше за чотири роки став чемпіоном світу з боксу. У 2020 році він втратив це звання у поєдинку з американцем Теофімо Лопесом.

Тепер на рахунку Ломаченка 18 перемог (12 — нокаутом) і три поразки на професійному ринзі.

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