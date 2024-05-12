Практика судів
  1. У світі

Василь Ломаченко нокатував австралійця та став чемпіоном світу: відео

10:04, 12 травня 2024
Українець виграв бій проти австралійця Джорджа Камбососа за пояс чемпіона IBF.
Василь Ломаченко нокатував австралійця та став чемпіоном світу: відео
Джерело фото: twitter.com/trboxing
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Український боксер Василь Ломаченко став чемпіоном світу за версією IBF у легкій вазі. Він достроково виграв бій проти австралійця Джорджа Камбососа й відправив його у нокаут. уддя достроково зупинив двобій в 11-му раунді.

Ломаченко вперше за чотири роки став чемпіоном світу з боксу. У 2020 році він втратив це звання у поєдинку з американцем Теофімо Лопесом.

Тепер на рахунку Ломаченка 18 перемог (12 — нокаутом) і три поразки на професійному ринзі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя з Луганщини не з’явився у новий суд, а про його місце перебування нічого невідомо

Суддю можуть звільнити за ухилення від здійснення правосуддя

Галина Третьякова пропонує не скасовувати можливість оскарження до Верховного Суду у справах про соціальні виплати, зокрема військовослужбовців

Голова Комітету ВР з питань соціальної політики Галина Третьякова внесла альтернативний законопроект, яким, на відміну від законопроекту депутата Дениса Маслова, пропонується не скасовувати касаційне оскарження у справах про соцвиплати.

Як буде відбуватися підрахунок балів за результатами конкурсу на посади суддів апеляційних судів: коментар ВККС

Бали за всі етапи конкурсу складатимуться між собою і, таким чином, буде отримано фінальний бал кандидата за підсумками конкурсу.

Антикорупційний комітет Ради не погодив законопроект про можливості повернення Президентом подань стосовно призначення суддів

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики дав негативний висновок на законопроект, за яким Президент зможе повертати подання про призначення суддів у разі отримання від НАБУ чи СБУ даних про загрозу нацбезпеці.

Наркозалежного військовослужбовця побили інші військові, після чого він втік: що вирішив суд

Чергова драма сталася на Запоріжжі, а військовослужбовець-втікач отримав 5 років позбавлення волі.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Томилко
    Валентин Томилко
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Ольга Ніколаєва
    Ольга Ніколаєва
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Стахова
    Наталія Стахова
    суддя Луганського апеляційного суду