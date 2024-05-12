У Швеції поліція затримала екоактивістку Грету Тунберг: з’явилося відео

Грету Тунберг затримали у шведському Мальме, де проходив фінал Євробачення-2024.

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У суботу, 11 травня, шведська поліція затримала місцеву активістку Грету Тунберг, передає svt.se.

У шведському Мальме пропалестинські й антиізраїльські протестувальники вимагали заборонити Ізраїлю брати участь у Євробаченні. На протесті також була присутня Грета Тунберг, яку згодом затримала поліція.

Акція протесту проходила біля Мальме-Арени. Поліція вирішила звільнити площу біля Мальме-Арени, заявив речник правоохоронців Рікард Лундквіст. Він пояснив, що протестувальники заважали глядачам потрапити до арени, а також вигукували образи в їхній бік.

Нагадаємо, у суботу у Мальме пройшов фінал Євробачення-2024, на якому виграла Швейцарія.

Нагадаємо, 6 квітня у Гаазі поліція затримала десятки активістів, серед яких була шведська екоактивістка Грета Тунберг.

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