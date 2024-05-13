Комітет парламенту Грузії підтримав закон про «іноагентів»: силовики розганяють протестувальників, відео

Силовики в масках витіснили частину учасників протесту біля будівлі парламенту в Тбілісі, декількох людей затримали.

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У понеділок, 13 травня, Комітет парламенту Грузії погодив закон про «іноагентів» перед фінальним розглядом. 14 травня проєкт мають винести на голосування у залі. Про це повідомляє «Новости-Грузия».

Так, Комітет з юридичних питань підтримав проєкт «Про прозорість іноземного впливу» для винесення на голосування у залі у фінальному третьому читанні. Процедура зайняла близько хвилини, у ній брали участь кілька членів парламентської більшості.

Одночасно із засіданням під парламентом проходила акція протесту проти ухвалення закону. Акція проходила мирно, проте силовики за вказівкою влади взялися її розганяти.

Силовики в масках витіснили частину учасників протесту біля будівлі парламенту в Тбілісі, декількох людей затримали. Відео ширяться в мережі.

МВС Грузії опублікувало заяву про «порушення громадського порядку» і вимагає звільнити прилеглу до парламенту територію.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що «молодіжні насильницькі угруповання, організовані радикальною опозицією, які фінансують з-за кордону, планують у найближчі дні насильницькі дії проти парламенту Грузії та поліції».

Схожу заяву зробив і глава МВС Вахтанг Гомелаурі. Він попередив учасників акції про відповідальність у разі спроб блокування будівлі парламенту.

Водночас, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала мітингувальників бути гранично обережними і не піддаватися на провокації, а також звернулася до співробітників поліції.

«Не смійте робити те, що випливає із загрозливих слів прем'єра. Не смійте застосовувати репресії, насильство, вигадувати конспірації для того, щоб залякати суспільство, яке вже протягом стількох днів і тижнів показало всім, показало світові, наскільки воно мирне, свідоме, яке не піддається на провокації», — заявила Зурабішвілі.

Нагадаємо, що парламент Грузії 1 травня підтримав у другому читанні законопроект про «іноагентів», який викликав численні протести в країні. Остаточне третє голосування заплановане на середину травня.

Слід зазначити, що у Тбілісі люди масово протестують проти цього законопроекту.

Додамо, що у США розкритикували законопроект про «іноагентів», який пройшов друге читання у Грузії.

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