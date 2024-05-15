З’явилося відео моменту замаху на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо

На відео чути декілька пострілів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 15 травня прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини.

Нападником виявився 71-річний мешканець словацького міста Левиці. Поліція з’ясовує його мотиви. Наразі прем'єр Словаччини перебуває у тяжкому стані.

У мережі з’явилося відео моменту замаху на Фіцо.

Також ми публікували перше відео після замаху на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.

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